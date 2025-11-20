Європейські витрати на енергоресурси РФ перевищили підтримку України

Марія Мальмер Стенергард. Фото ілюстративне: Reuters

Європейські країни під час повномасштабної війни витратили на закупівлю російських енергоресурсів значно більше коштів, ніж надали Україні у вигляді військової, гуманітарної та економічної підтримки. Ці дані озвучила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, наголосивши, що така диспропорція є неприйнятною та має бути виправлена.

Європейський Союз за час повномасштабної війни витратив на імпорт російських енергоресурсів більше коштів, ніж передав Україні у вигляді підтримки. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард під час брифінгу наголосила, що ця фінансова різниця є ганебною для європейських демократій. За її словами, Європа з моменту вторгнення спрямувала Україні 187 мільярдів євро, тоді як на закупівлю російського газу, нафти та іншого імпорту пішло понад 300 мільярдів.

"З початку повномасштабного вторгнення європейські країни та Європа витратили на підтримку України 187 млрд євро. Водночас ми імпортували російські нафту і газ на 201 млрд євро. Якщо додати до цього решту імпорту, то в сумі вийде 312 млрд євро. У результаті підтримка України виявляється на 124 млрд євро менше, ніж те, що ми витратили на імпорт із Росії. Це ганьба", — заявила Стенергард.

Після цього міністерка закликала ЄС терміново посилити допомогу Україні та збільшити тиск на Росію, включно з використанням заморожених російських активів. Ця тенденція зберігається від самого початку повномасштабної війни. Наприклад, у перші шість місяців вторгнення країни Євросоюзу закупили в Росії нафту, газ і вугілля на 102,56 мільярда доларів, тоді як на військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні виділили лише 29,2 мільярда доларів.

З часом Європа почала зменшувати обсяги закупівель російських енергоносіїв. Так, у 2024 році частка російського газу на ринку ЄС становила 19%, тоді як до війни європейські країни імпортували з РФ 45% свого газу. Частка російської нафти впала з довоєнних 27% до 3%, і нині її продовжують закуповувати лише Угорщина та Словаччина.

Нагадаємо, що США оголосили про намір повністю витіснити російський газ із європейського ринку й активно переконували країни Європи переходити на американські енергоносії.

Раніше ми також інформували, що ЄС разом зі США працює над боротьбою з "тіньовим флотом" РФ.