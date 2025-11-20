Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС потратил на энергоресурсы РФ больше, чем на помощь Украине

ЕС потратил на энергоресурсы РФ больше, чем на помощь Украине

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 20:53
обновлено: 21:21
Европейские расходы на энергоресурсы РФ превысили поддержку Украины
Мария Мальмер Стенергард. Фото иллюстративное: Reuters

Европейские страны во время полномасштабной войны потратили на закупку российских энергоресурсов значительно больше средств, чем предоставили Украине в виде военной, гуманитарной и экономической поддержки. Эти данные озвучила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, подчеркнув, что такая диспропорция является неприемлемой и должна быть исправлена.

Об этом сообщили Newsroom в четверг, 20 ноября.

Реклама
Читайте также:

Европа больше заплатила России, чем помогла Украине

Европейский Союз за время полномасштабной войны потратил на импорт российских энергоресурсов больше средств, чем передал Украине в виде поддержки. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время брифинга отметила, что эта финансовая разница является позорной для европейских демократий. По ее словам, Европа с момента вторжения направила Украине 187 миллиардов евро, тогда как на закупку российского газа, нефти и другого импорта ушло более 300 миллиардов.

"С начала полномасштабного вторжения европейские страны и Европа потратили на поддержку Украины 187 млрд евро. В то же время мы импортировали российские нефть и газ на 201 млрд евро. Если добавить к этому остальной импорт, то в сумме получится 312 млрд евро. В результате поддержка Украины оказывается на 124 млрд евро меньше, чем то, что мы потратили на импорт из России. Это позор", — заявила Стенергард.

После этого министр призвала ЕС срочно усилить помощь Украине и увеличить давление на Россию, включая использование замороженных российских активов. Эта тенденция сохраняется с самого начала полномасштабной войны. Например, в первые шесть месяцев вторжения страны Евросоюза закупили у России нефть, газ и уголь на 102,56 миллиарда долларов, тогда как на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине выделили лишь 29,2 миллиарда долларов.

Со временем Европа начала уменьшать объемы закупок российских энергоносителей. Так, в 2024 году доля российского газа на рынке ЕС составляла 19%, тогда как до войны европейские страны импортировали из РФ 45% своего газа. Доля российской нефти упала с довоенных 27% до 3%, и сейчас ее продолжают закупать только Венгрия и Словакия.

Напомним, что США объявили о намерении полностью вытеснить российский газ с европейского рынка и активно убеждали страны Европы переходить на американские энергоносители.

Ранее мы также информировали, что ЕС вместе с США работает над борьбой с "теневым флотом" РФ.

Европейский союз Швеция Европа нефть газ ЕС Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации