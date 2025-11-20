Европейские расходы на энергоресурсы РФ превысили поддержку Украины

Мария Мальмер Стенергард. Фото иллюстративное: Reuters

Европейские страны во время полномасштабной войны потратили на закупку российских энергоресурсов значительно больше средств, чем предоставили Украине в виде военной, гуманитарной и экономической поддержки. Эти данные озвучила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, подчеркнув, что такая диспропорция является неприемлемой и должна быть исправлена.

Об этом сообщили Newsroom в четверг, 20 ноября.

Европа больше заплатила России, чем помогла Украине

Европейский Союз за время полномасштабной войны потратил на импорт российских энергоресурсов больше средств, чем передал Украине в виде поддержки. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время брифинга отметила, что эта финансовая разница является позорной для европейских демократий. По ее словам, Европа с момента вторжения направила Украине 187 миллиардов евро, тогда как на закупку российского газа, нефти и другого импорта ушло более 300 миллиардов.

"С начала полномасштабного вторжения европейские страны и Европа потратили на поддержку Украины 187 млрд евро. В то же время мы импортировали российские нефть и газ на 201 млрд евро. Если добавить к этому остальной импорт, то в сумме получится 312 млрд евро. В результате поддержка Украины оказывается на 124 млрд евро меньше, чем то, что мы потратили на импорт из России. Это позор", — заявила Стенергард.

После этого министр призвала ЕС срочно усилить помощь Украине и увеличить давление на Россию, включая использование замороженных российских активов. Эта тенденция сохраняется с самого начала полномасштабной войны. Например, в первые шесть месяцев вторжения страны Евросоюза закупили у России нефть, газ и уголь на 102,56 миллиарда долларов, тогда как на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине выделили лишь 29,2 миллиарда долларов.

Со временем Европа начала уменьшать объемы закупок российских энергоносителей. Так, в 2024 году доля российского газа на рынке ЕС составляла 19%, тогда как до войны европейские страны импортировали из РФ 45% своего газа. Доля российской нефти упала с довоенных 27% до 3%, и сейчас ее продолжают закупать только Венгрия и Словакия.

Напомним, что США объявили о намерении полностью вытеснить российский газ с европейского рынка и активно убеждали страны Европы переходить на американские энергоносители.

Ранее мы также информировали, что ЕС вместе с США работает над борьбой с "теневым флотом" РФ.