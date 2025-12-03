ЄС погодив заборону на російський газ — яка дата

Газові труби. Фото: Depositphotos

Рада Європейського Союзу та представники Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо регламенту поступової відмови від російського газу. Якщо документ буде ухвалено, то повну заборону запровадять до 2027 року.

Про це йдеться в пресрелізі Ради Європейського Союзу.

Відмова ЄС від російського газу

Угода передбачає обовʼязкову поетапну відмову від імпорту як зрідженого природного газу, так і трубопровідного газу з території Росії.

Остаточне припинення поставок заплановане на кінець 2026 року, а трубопровідного газу — на осінь 2027 року.

Заходи мають на меті формування більш стійкого й незалежного енергетичного ринку ЄС.

"Це велика перемога для нас і для всієї Європи. Ми повинні покласти край залежності ЄС від російського газу, і його постійна заборона в ЄС — це важливий крок у правильному напрямку. Я дуже радий і пишаюся тим, що нам вдалося так швидко досягти угоди з Європейським парламентом. Це свідчить про нашу відданість зміцненню нашої безпеки та забезпеченню енергопостачання", — зазначив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.

Для чинних договорів на постачання встановлюється перехідний етап

В ЄС зазначають, що імпорт російського газу буде заборонено через шість тижнів після набрання чинності регламентом. Водночас обіцяють зберегти перехідний період для чинних контрактів.

Зокрема, для короткострокових, які були укладені до 17 червня 2025 року, заборона на імпорт застосовуватиметься з 25 квітня 2026 року для ЗПГ та з 17 червня 2026 року для трубопровідного газу.

Щодо довгострокових контрактів на імпорт ЗПГ, обмеження набудуть чинності з 1 січня 2027 року в межах 19-го пакету санкцій.

А щодо довгострокових угод на постачання трубопровідного газу, обмеження почнуть діяти з 30 вересня 2027 року за умови досягнення визначених показників наповнення газових сховищ відповідно до вимог регламенту про зберігання газу. У будь-якому разі повна заборона має набути чинності не пізніше 1 листопада 2027 року.

Плани диверсифікації

Регламент зобов’язує всі держави ЄС підготувати та подати національні плани диверсифікації, у яких мають бути визначені шляхи розширення джерел постачання газу та можливі ризики, щоб у встановлені строки повністю припинити імпорт російського газу.

Водночас документ передбачає посилений контроль з боку Єврокомісії. Йдеться про те, що країни-члени повинні протягом місяця з моменту набрання чинності повідомити, чи мають вони укладені контракти на постачання російського газу або національні заборони.

За порушення правил передбачені штрафи як для компаній, так і для фізичних осіб.

Нагадаємо, глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що європейські країни витратили більше на закупівлю енергоресурсів РФ, ніж надали Україні допомогу.

А лідер США Дональд Трамп відтермінував санкції проти Угорщини, дозволивши країні продовжувати купувати нафту та газ з Росії.