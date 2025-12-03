Видео
Главная Новости дня В ЕС установили дату полного отказа от российского газа

В ЕС установили дату полного отказа от российского газа

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 07:53
ЕС согласовал запрет на российский газ — какая дата
Газовые трубы. Фото: Depositphotos

Совет Европейского Союза и представители Европейского парламента достигли предварительного соглашения по регламенту постепенного отказа от российского газа. Если документ будет принят, то полный запрет введут до 2027 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европейского Союза.

Отказ ЕС от российского газа

Соглашение предусматривает обязательный поэтапный отказ от импорта как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа с территории России.

Окончательное прекращение поставок запланировано на конец 2026 года, а трубопроводного газа — на осень 2027 года.

Мероприятия имеют целью формирование более устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС.

"Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — это важный шаг в правильном направлении. Я очень рад и горжусь тем, что нам удалось так быстро достичь соглашения с Европейским парламентом. Это свидетельствует о нашей приверженности укреплению нашей безопасности и обеспечению энергоснабжения", — отметил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард.

Для действующих договоров на поставку устанавливается переходный этап

В ЕС отмечают, что импорт российского газа будет запрещен через шесть недель после вступления в силу регламента. В то же время обещают сохранить переходный период для действующих контрактов.

В частности, для краткосрочных, которые были заключены до 17 июня 2025 года, запрет на импорт будет применяться с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года для трубопроводного газа.

По долгосрочным контрактам на импорт СПГ, ограничения вступят в силу с 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций.

А по долгосрочным соглашениям на поставку трубопроводного газа, ограничения начнут действовать с 30 сентября 2027 года при условии достижения определенных показателей наполнения газовых хранилищ в соответствии с требованиями регламента о хранении газа. В любом случае полный запрет должен вступить в силу не позднее 1 ноября 2027 года.

Планы диверсификации

Регламент обязывает все государства ЕС подготовить и подать национальные планы диверсификации, в которых должны быть определены пути расширения источников поставок газа и возможные риски, чтобы в установленные сроки полностью прекратить импорт российского газа.

В то же время документ предусматривает усиленный контроль со стороны Еврокомиссии. Речь идет о том, что страны-члены должны в течение месяца с момента вступления в силу сообщить, имеют ли они заключенные контракты на поставку российского газа или национальные запреты.

За нарушение правил предусмотрены штрафы как для компаний, так и для физических лиц.

Напомним, глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что европейские страны потратили больше на закупку энергоресурсов РФ, чем оказали Украине помощь.

А лидер США Дональд Трамп отсрочил санкции против Венгрии, позволив стране продолжать покупать нефть и газ из России.

Европейский союз газ документы поставки Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
