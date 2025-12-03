Видео
Видео

Запрет на поставки газа из РФ — Венгрия разразилась угрозами

Дата публикации 3 декабря 2025 16:12
Отказ ЕС от российского газа — Сийярто сделал заявление
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна и Словакия подадут в суд против запрета ЕС на поставки газа из России. По его словам, "новые ограничения неприемлемы".

Об этом пишет Sky News.

Венгрия угрожает из-за отказа от газа РФ

Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия обжалуют в суде соглашение ЕС о постепенном отказе от российского газа до сентября следующего года. Он считает, что "это невозможно принять", поскольку его страна не может обеспечить поставки энергии без российских источников.

Отметим, что Венгрия и Словакия до сих пор покупают ископаемое топливо в России. Теперь они хотят начать судебный процесс в высшем суде ЕС.

Что предшествовало

Напомним, 3 декабря в ЕС установили дату полного отказа от российского газа. Если документ будет принят, то запрет введут до 2027 года.

Также известно, что ЕС потратил на энергоресурсы РФ больше, чем на помощь Украине. В Швеции считают, что такая диспропорция неприемлема и должна быть исправлена.

Карина Приходько
Карина Приходько
