Головна Новини дня За екскголову Хмельницької МСЕК внесли заставу — яка сума

За екскголову Хмельницької МСЕК внесли заставу — яка сума

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 19:58
Тетяна Крупа внесла 20 млн грн застави
Тетяна Крупа. Фото: graty.me

За колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу внесли 20 млн грн застави. Сторона захисту надала документи про внесення застави в повному обсязі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Читайте також:
скрін
Допис САП. Фото: скриншот

Які зобов’язання покладено на Крупу

Повідомляється, що 2 вересня прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Крупи.

4 вересня, заслухавши доводи сторін, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив зазначене клопотання.

"Так, суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу в розмірі 20 млн грн та поклав на особу відповідні процесуальні обов’язки, у тому числі здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також носити електронний засіб контролю", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Крупа вже не перебуває у Київському слідчому ізоляторі, однак і вдома сусіди її не бачили.

До цього, ексчиновниця провела під вартою 11 місяців.

суд САП Хмельницький застава МСЕК
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
