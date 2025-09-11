Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня За экс-главу Хмельницкой МСЭК внесли залог — какая сумма

За экс-главу Хмельницкой МСЭК внесли залог — какая сумма

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 19:58
За Татьяну Крупу внесли 20 млн грн залога
Татьяна Крупа. Фото: graty.me

За бывшую руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу внесли 20 млн грн залога. Сторона защиты предоставила документы о внесении залога в полном объеме.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Реклама
Читайте также:
скрін
Сообщение САП. Фото: скриншот

Какие обязательства возложены на Крупу

Сообщается, что 2 сентября прокурор САП обратился в суд с ходатайством о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей Крупы.

4 сентября, заслушав доводы сторон, следственный судья ВАКС частично удовлетворил указанное ходатайство.

"Так, суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн и возложил на лицо соответствующие процессуальные обязанности, в том числе сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля", — говорится в сообщении.

Напомним, что Крупа уже не находится в Киевском следственном изоляторе, однако и дома соседи ее не видели.

До этого, экс-чиновница провела под стражей 11 месяцев.

суд САП Хмельницкий залог МСЭК
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации