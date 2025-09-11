За Татьяну Крупу внесли 20 млн грн залога

Татьяна Крупа. Фото: graty.me

За бывшую руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу внесли 20 млн грн залога. Сторона защиты предоставила документы о внесении залога в полном объеме.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Сообщение САП. Фото: скриншот

Какие обязательства возложены на Крупу

Сообщается, что 2 сентября прокурор САП обратился в суд с ходатайством о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей Крупы.

4 сентября, заслушав доводы сторон, следственный судья ВАКС частично удовлетворил указанное ходатайство.

"Так, суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн и возложил на лицо соответствующие процессуальные обязанности, в том числе сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля", — говорится в сообщении.

Напомним, что Крупа уже не находится в Киевском следственном изоляторе, однако и дома соседи ее не видели.

До этого, экс-чиновница провела под стражей 11 месяцев.