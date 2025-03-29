П'ять українських дітей повернули з окупованих територій

Діти, яких повернули з окупованих територій. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Україна повернула з окупованих росіянами територій ще п'ять українських дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у суботу, 29 березня.

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Серед тих, кого повернули на територію України, 10-річний хлопчик. Дитина довгий час жила в окупації разом із хворою бабусею. Його матір перебувала в іншому місті, коли почалась війна. Жінка на свій ризик кілька разів намагалась врятувати сина самотужки, але не змогла. Тепер сім'я знову разом.

"Це повернення стало можливим завдяки зусиллям в рамках ініціативі Президента України Bring Kids Back UA, зокрема Офісу Омбудсмана. Окремо дякую Державі Катар за медіацію щодо повернення пʼятьох дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх", — зазначив Єрмак.

Повідомлення Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський відповів, скільки українців вдалося повернути з російського полону. Він наголосив, що Україна поверне всіх своїх громадян.

Останній обмін військовополоненими відбувся 19 березня. Додому в Україну повернулись 175 українських захисників.