Обмін полоненими 19 березня — кого звільнили

Звільнені полонені військові. Фото: ОП

У середу, 19 березня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 175 українських захисників, а ще 22 воїни були звільнені завдяки окремим заходам поза офіційними обмінами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими

За словами Зеленського, відбувся один із найбільших обмінів військовополоненими. Президент зазначив, що серед тих, кого звільнили — важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.

"Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", — йдеться у повідомленні.

Звільнений з полону захисник. Фото: ОП

У Координаційному штабі додали, що троє зі звільнених перебували під так званим "слідством".

"Це можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких", — зазначили у Коордштабі.

Додому та до своїх побратимів повертаються воїни:

ЗСУ — 149

ТрО — 4

ВМС — 11

Нацгвардія — 8, у тому числі троє з "Азова"

ДПСУ — 3

Зустріч полонених. Фото: ОП

Військовослужбовці обороняли такі міста та області:

Маріуполь – 31, у тому числі оборонці "Азовсталі" – 18.

Донеччину – 74.

Луганщину – 39

Харківщину – 8

Херсонщину – 5

Миколаївщину, Сумщину, Курщину та Запоріжжя — по двоє

Український захисник повертається з полону. Фото: ОП

Серед врятованих з російської неволі цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.

"Також повернуто 22 важкопоранених воїна: 21 представника ЗСУ та одного прикордонника. Повернуті з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми", — підсумували у Координаційному штабі.



Українські військові, яких звільнили з полону. Фото: ОП

Нагадаємо, під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський показав американському лідеру Дональду Трампу фото українських бійців, які пройшли російський полон.

Також ми писали, що керівник ГУР Кирило Буданов сподівається на звільнення всіх українських військовополонених у майбутньому.