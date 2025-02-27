Буданов пояснив, кого Росія не хоче обмінювати серед полонених

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив сподівання, що в майбутньому вдасться повернути всіх українських військовополонених, зокрема й тих, хто перебуває в полоні з 2014 року. Він назвав категорії полонених, яких складно обміняти через інформаційні війни.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю "Укрінформ", коментуючи питання щодо можливого обміну "всіх на всіх".

Читайте також:

Буданов вірить у те, що всі полонені колись повернуться додому

Буданов наголосив, що процес повернення триває, хоча й невеликими партіями. За його словами, будь-яка війна зрештою завершується тим, що полонені повертаються по обидва боки.

"Я вірю в те, що ми повернемо всіх, тому що будь-яка війна закінчується завжди тим, що люди повертаються в обидва боки. Не забувайте, що хоч які б вони були, але росіян теж хтось там чекає в їхніх сім’ях. Країна, можливо, — не так сильно, але сім’ї чекають", — запевнив Буданов.

Кого Росія неохоче міняє серед полонених

Щодо категорій військовополонених, які російська сторона відмовляється віддавати, Буданов зазначив, що є певні проблемні групи, які стали такими через інформаційні війни. Він зазначив, що труднощі певним чином пов'язані з популяризацією деяких.

"Є не табу, а є проблемні категорії через наші інформаційні війни. І знаєте, як у будь-якої інформаційної війни, — є плюси і є мінуси. Певні мінуси всіх цих заходів — те, що деякі розпіарені категорії і для них, і для нас стали проблемними. Ми теж тут сильно підняли нагору всіх кадирівців. А для них — це питання "Азову", морпіхів, узагалі все, що стосується Маріуполя. Для нас — кадирівці такий яскравий приклад", — пояснив Кирило Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов назвав суму, яку витрачає Росія на війну та як Кремль урізав бюджет на соціальні потреби.

Також очільник ГУР сказав, кого Путін перестав слухати та радитися.