Буданов про оточення Путіна: Шойгу втратив вплив, Патрушев – у Кремлі

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Ситуація у Кремлі залишилася без суттєвих змін після кадрових перестановок. Проте вплив секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу на російського диктатора Володимира Путіна сильно впав.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов в інтерв'ю Укрінформу.

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За словами Буданова, ситуація у Кремлі загалом не зазнала кардинальних змін, окрім значного ослаблення позицій Шойгу.

"Нічого не змінилося. Єдине — роль Шойгу сильно впала. Це єдине, при тому, що роль Патрушева (помічник Путіна. — Ред.) не сильно змінилася. Це такий цікавий момент" — сказав він.

Очільник ГУР пояснив, що посада секретаря Ради безпеки РФ, яку зараз обіймає Шойгу, є ключовою, але його реальний вплив суттєво обмежений.

"Посада секретаря національної безпеки й оборони Російської Федерації — це ключова посада в Росії. Інше питання, що саме Шойгу на ній обмежили. А ви знаєте цікаву річ, що кабінет робочий Патрушева у Кремлі розташований. А раніше був за іншою адресою. Я ж кажу, тут не так усе просто, як здається спочатку. Зміни назріли, вони зробили те, що зробили. Але Шойгу Патрушевим не став. Він навіть заступників своїх призначити не може", — наголосив Буданов.

Щодо нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова, головний розвідник зазначив, що той сприймається технократично, як бюрократ, який займається організаційними питаннями.

Нагадаємо, у 2024 році після відставки Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ його місце зайняв Андрій Бєлоусов, якого призначили для нібито покращення контролю над оборонними витратами та кращої координації між військовою промисловістю та армією.