Буданов об окружении Путина: Шойгу потерял влияние, Патрушев — в Кремле

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Ситуация в Кремле осталась без существенных изменений после кадровых перестановок. Однако влияние секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу на российского диктатора Владимира Путина сильно упало.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью Укринформу.

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По словам Буданова, ситуация в Кремле в целом не претерпела кардинальных изменений, кроме значительного ослабления позиций Шойгу.

"Ничего не изменилось. Единственное — роль Шойгу сильно упала. Это единственное, при том, что роль Патрушева (помощник Путина. — Ред.) не сильно изменилась. Это такой интересный момент" — сказал он.

Глава ГУР пояснил, что должность секретаря Совета безопасности РФ, которую сейчас занимает Шойгу, является ключевой, но его реальное влияние существенно ограничено.

"Должность секретаря национальной безопасности и обороны Российской Федерации — это ключевая должность в России. Другой вопрос, что именно Шойгу на ней ограничили. А вы знаете интересную вещь, что кабинет рабочий Патрушева в Кремле находится. А раньше находился по другому адресу. Я же говорю, здесь не так все просто, как кажется сначала. Изменения назрели, они сделали то, что сделали. Но Шойгу Патрушевым не стал. Он даже заместителей своих назначить не может", — подчеркнул Буданов.

Относительно нового министра обороны России Андрея Белоусова главный разведчик отметил, что тот воспринимается технократически, как бюрократ, который занимается организационными вопросами.

Напомним, в 2024 году после отставки Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ его место занял Андрей Белоусов, которого назначили для якобы улучшения контроля над оборонными расходами и лучшей координации между военной промышленностью и армией.