Обмін полоненими 19 березня — кого звільнили

Україна та РФ провели великий обмін полоненими — кого повернули
У середу, 19 березня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 175 українських захисників, а ще 22 воїни були звільнені завдяки окремим заходам поза офіційними обмінами.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Обмін полоненими
За словами Зеленського, відбувся один із найбільших обмінів військовополоненими. Президент зазначив, що серед тих, кого звільнили — важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.
"Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", — йдеться у повідомленні.
У Координаційному штабі додали, що троє зі звільнених перебували під так званим "слідством".
"Це можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких", — зазначили у Коордштабі.
Додому та до своїх побратимів повертаються воїни:
- ЗСУ — 149
- ТрО — 4
- ВМС — 11
- Нацгвардія — 8, у тому числі троє з "Азова"
- ДПСУ — 3
Військовослужбовці обороняли міста та області:
- Маріуполь – 31, у тому числі оборонці "Азовсталі" – 18.
- Донеччину – 74.
- Луганщину – 39
- Харківщину – 8
- Херсонщину – 5
- Миколаївщину, Сумщину, Курщину та Запоріжжя — по двоє
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