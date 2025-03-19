Обмін полоненими 19 березня — кого звільнили

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У середу, 19 березня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 175 українських захисників, а ще 22 воїни були звільнені завдяки окремим заходам поза офіційними обмінами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими

За словами Зеленського, відбувся один із найбільших обмінів військовополоненими. Президент зазначив, що серед тих, кого звільнили — важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини.

"Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині", — йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі додали, що троє зі звільнених перебували під так званим "слідством".

"Це можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких", — зазначили у Коордштабі.

Додому та до своїх побратимів повертаються воїни:

ЗСУ — 149

ТрО — 4

ВМС — 11

Нацгвардія — 8, у тому числі троє з "Азова"

ДПСУ — 3

Військовослужбовці обороняли міста та області:

Маріуполь – 31, у тому числі оборонці "Азовсталі" – 18.

Донеччину – 74.

Луганщину – 39

Харківщину – 8

Херсонщину – 5

Миколаївщину, Сумщину, Курщину та Запоріжжя — по двоє

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