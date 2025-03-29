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С оккупированных территорий вернули еще пять украинских детей

29 марта 2025 12:25
Ольга Антоновская - редактор
Пять украинских детей вернули с оккупированных территорий
Дети, которых вернули с оккупированных территорий. Фото: Telegram/Андрей Ермак
Ольга Антоновская - редактор

Украина вернула из оккупированных россиянами территорий еще пять украинских детей. Это удалось благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в субботу, 29 марта.

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Среди тех, кого вернули на территорию Украины, 10-летний мальчик. Ребенок долгое время жил в оккупации вместе с больной бабушкой. Его мать находилась в другом городе, когда началась война. Женщина на свой риск несколько раз пыталась спасти сына самостоятельно, но не смогла. Теперь семья снова вместе.

"Это возвращение стало возможным благодаря усилиям в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, в частности Офиса Омбудсмена. Отдельное спасибо Государству Катар за медиацию по возвращению пятерых детей. Выполняем задание Президента — вернуть всех", — отметил Ермак.

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Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский ответил, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена. Он подчеркнул, что Украина вернет всех своих граждан.

Последний обмен военнопленными состоялся 19 марта. Домой в Украину вернулись 175 украинских защитников.

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