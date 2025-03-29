Пять украинских детей вернули с оккупированных территорий

Дети, которых вернули с оккупированных территорий. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Украина вернула из оккупированных россиянами территорий еще пять украинских детей. Это удалось благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в субботу, 29 марта.

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Среди тех, кого вернули на территорию Украины, 10-летний мальчик. Ребенок долгое время жил в оккупации вместе с больной бабушкой. Его мать находилась в другом городе, когда началась война. Женщина на свой риск несколько раз пыталась спасти сына самостоятельно, но не смогла. Теперь семья снова вместе.

"Это возвращение стало возможным благодаря усилиям в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, в частности Офиса Омбудсмена. Отдельное спасибо Государству Катар за медиацию по возвращению пятерых детей. Выполняем задание Президента — вернуть всех", — отметил Ермак.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский ответил, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена. Он подчеркнул, что Украина вернет всех своих граждан.

Последний обмен военнопленными состоялся 19 марта. Домой в Украину вернулись 175 украинских защитников.