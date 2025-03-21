Зеленський сказав, скількох полонених вдалося повернути за час війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість українців, яких вдалося повернути з російського полону за час повномасштабної війни. Глава держави наголосив, що Україна поверне всіх громадян, що потрапили у полон до ворога.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні до учасників конференції "Надія, боротьба, повернення — три роки".

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"Вітаю вас, усіх учасників конференції, усіх, хто допомагає звільняти людей із полону. Цієї середи для всіх нас в Україні була дуже позитивна новина — вдалося повернути додому з російського полону ще 197 наших людей. І сотні тисяч щасливих дописів у соціальних мережах, усі повідомлення в наших медіа про повернення наших хлопців свідчать, як українці… як вони чекають, як вони поважають своїх людей, як ми раді бачити своїх", — сказав глава держави.

Також він наголосив, що Україна пам'ятає про кожного, хто в полоні, про всіх наших військових, про всіх наших цивільних.

"Шукаємо інформацію, шукаємо підтвердження про всіх, хто може утримуватися росіянами, але про кого зараз поки що немає точної інформації. І це завжди радість, коли вдається знайти людину, вдається людину повернути", — зауважив президент.

Глава держави зазначив, що вже більше ніж три роки, майже увесь час повномасштабної війни, працює наш Координаційний штаб — усі служби, які повертають полонених. За його даними, вже більше ніж 4 тисячі людей вдалося повернути — 4 306. Президент України наголосив, що "повернемо всіх".

"Зараз, коли ми говоримо з американською стороною та іншими нашими партнерами про те, як завершити війну, ми говоримо про звільнення полонених як один із перших кроків. Ми вважаємо, що це, безумовно, має бути", — сказав Зеленський.

Також він подякував партнерам, які нас у цьому підтримують. І кожному в Україні, у світі — усім, хто зберігає питання про полонених в інформаційному порядку денному.

"Дякую командній роботі Офісу, ГУР, СБУ, МВС, омбудсмена й усіх інших, хто залучений і завдяки кому українці повертаються. Ми завжди повертаємо наших людей, і це одне з найважливіших правил нашої держави. Саме так є і буде", — підсумував президент Зеленський.

Скриншот допису Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що у середу, 19 березня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 175 українських захисників, а ще 22 воїни були звільнені завдяки окремим заходам поза офіційними обмінами.

В результаті обміну вдалося звільнити з полону 12 морських піхотинців 36 бригади з Миколаївщини. Всі вони попали до окупантів під час оборони Маріуполя.