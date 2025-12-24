Гарантії безпеки для України — з мирної угоди викреслили компенсації для США

З мирної угоди викреслили компенсації для США, — Зеленський
Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:38
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що діалог щодо одного з підпунктів мирного плану, який стосується можливих компенсацій США за надані Україні гарантії безпеки, наразі триває.
Йдеться про п'ятий пункт мирного плану, який передбачає надання Україні безпекових гарантій з боку США, НАТО та європейських держав-підписантів. За словами Зеленського, ці гарантії мають віддзеркалювати положення статті 5.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама