Гарантії безпеки для України — з мирної угоди викреслили компенсації для США

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що діалог щодо одного з підпунктів мирного плану, який стосується можливих компенсацій США за надані Україні гарантії безпеки, наразі триває.

Йдеться про п'ятий пункт мирного плану, який передбачає надання Україні безпекових гарантій з боку США, НАТО та європейських держав-підписантів. За словами Зеленського, ці гарантії мають віддзеркалювати положення статті 5.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...