Гарантии безопасности для Украины — из мирного соглашения вычеркнули компенсации для США

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что диалог по одному из подпунктов мирного плана, который касается возможных компенсаций США за предоставленные Украине гарантии безопасности, сейчас продолжается.

Речь идет о пятом пункте мирного плана, который предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США, НАТО и европейских государств-подписантов. По словам Зеленского, эти гарантии должны отражать положения статьи 5.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...