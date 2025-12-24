Гарантии безопасности для Украины — из мирного соглашения вычеркнули компенсации для США

Из мирного соглашения вычеркнули компенсации для США, — Зеленский
Дата публикации 24 декабря 2025 10:38
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что диалог по одному из подпунктов мирного плана, который касается возможных компенсаций США за предоставленные Украине гарантии безопасности, сейчас продолжается.
Речь идет о пятом пункте мирного плана, который предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США, НАТО и европейских государств-подписантов. По словам Зеленского, эти гарантии должны отражать положения статьи 5.
