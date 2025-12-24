Видео
Україна
Из мирного соглашения вычеркнули компенсации для США, — Зеленский

Из мирного соглашения вычеркнули компенсации для США, — Зеленский

Дата публикации 24 декабря 2025 10:38
Гарантии безопасности для Украины — из мирного соглашения вычеркнули компенсации для США
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что диалог по одному из подпунктов мирного плана, который касается возможных компенсаций США за предоставленные Украине гарантии безопасности, сейчас продолжается.

Речь идет о пятом пункте мирного плана, который предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США, НАТО и европейских государств-подписантов. По словам Зеленского, эти гарантии должны отражать положения статьи 5.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский гарантии безопасности
Автор:
Мария Коробова
Автор:
Мария Коробова
