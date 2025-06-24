Евакуація українців з Ірану - скільки людей вдалося врятувати

Евакуація українців з Ірану. Фото: ГУР

У вівторок, 24 червня, за дорученням Президента України Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ успішно провели евакуацію 31 українця з території Ісламської Республіки Іран. Серед евакуйованих — 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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Що відомо про евакуацію українців з Ірану

Завдяки скоординованій роботі українських спецслужб, дипломатів та за підтримки міжнародних партнерів, операція проходила транзитом через Азербайджан і Молдову. Наразі всі громадяни прямують до Києва.

Одна з евакуйованих, пані Варвара з Київщини, розповіла: "Увесь час у Тегерані ми почувалися зовсім незахищеними. Там жодного разу не було попереджувальних сирен, зник Інтернет — і ми не розуміли, що відбувається. Дуже вдячні українському консульству в Тегерані, яке постійно підтримувало зв’язок з нами. Я знаю, що в Україні теж війна, але наша країна не залишає своїх людей напризволяще".

Ця операція стала завершальним етапом масштабної роботи ГУР та МЗС із порятунку українців із зон підвищеної небезпеки в Ірані та Ізраїлі. Напередодні, у межах окремої місії, з Ізраїлю було евакуйовано 176 осіб, з них 133 — громадяни України.

Інша учасниця евакуації Наталя поділилася: "Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Коли нам сказали про можливість виїхати, ми рушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану. Вдячні всім, хто доклав зусиль. Нарешті повертаємося додому — в Україну".

Окремо українська сторона висловила подяку урядам Азербайджану, Молдови та Єгипту, а також Послам України в Азербайджані та Ізраїлі — Юрію Гусєву та Євгену Корнійчуку — за допомогу в організації операції. Особливу вдячність також висловили авіакомпанії SkyUp за системну підтримку евакуаційних рейсів.

Україна й надалі докладатиме максимальних зусиль, щоб захищати своїх громадян у будь-яких куточках світу. Безпека кожного українця залишається найвищим пріоритетом держави.

Евакуація українців з Ірану. Фото: ГУР

Повернення українців з Ірану. Фото: ГУР

Повернення українців додому. Фото: ГУР

Як відомо, Ізраїль розпочав операцію проти Ірану 13 червня. США вступили у війну 22 червня, завдавши удару по ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

У відповідь Іран 23 червня завдав удару по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі. Однак через пару годин Трамп оголосив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Іраном, яка передбачає встановлення перемир’я та припинення бойових дій.