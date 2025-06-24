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Из Ирана эвакуировали граждан Украины — детали операции от ГУР

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Дата публикации 24 июня 2025 17:51
Эвакуация украинцев из Ирана - сколько людей удалось спасти
Эвакуация украинцев из Ирана. Фото: ГУР
Ключові моменти Что известно об эвакуации украинцев из Ирана

Во вторник, 24 июня, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел успешно провели эвакуацию 31 украинца с территории Исламской Республики Иран. Среди эвакуированных — 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Из Ирана эвакуировали граждан Украины — детали операции от ГУР - фото 1
Пост ГУР. Фото: скриншот

Что известно об эвакуации украинцев из Ирана

Благодаря скоординированной работе украинских спецслужб, дипломатов и при поддержке международных партнеров, операция проходила транзитом через Азербайджан и Молдову. Сейчас все граждане направляются в Киев.

Одна из эвакуированных, Варвара из Киевской области, рассказала: "Все время в Тегеране мы чувствовали себя совсем незащищенными. Там ни разу не было предупредительных сирен, исчез Интернет — и мы не понимали, что происходит. Очень благодарны украинскому консульству в Тегеране, которое постоянно поддерживало связь с нами. Я знаю, что в Украине тоже война, но наша страна не оставляет своих людей на произвол судьбы".

Эта операция стала завершающим этапом масштабной работы ГУР и МИД по спасению украинцев из зон повышенной опасности в Иране и Израиле. Накануне, в рамках отдельной миссии, из Израиля было эвакуировано 176 человек, из них 133 — граждане Украины.

Другая участница эвакуации Наталья поделилась: "Когда начались обстрелы, это было страшнее даже, чем в Украине. Когда нам сказали о возможности выехать, мы двинулись на север страны, где собирались украинцы из разных городов Ирана. Благодарны всем, кто приложил усилия. Наконец возвращаемся домой — в Украину".

Отдельно украинская сторона выразила благодарность правительствам Азербайджана, Молдовы и Египта, а также Послам Украины в Азербайджане и Израиле — Юрию Гусеву и Евгению Корнийчуку — за помощь в организации операции. Особую благодарность также выразили авиакомпании SkyUp за системную поддержку эвакуационных рейсов.

Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия, чтобы защищать своих граждан в любых уголках мира. Безопасность каждого украинца остается наивысшим приоритетом государства.

Из Ирана эвакуировали граждан Украины — детали операции от ГУР - фото 2
Эвакуация украинцев из Ирана. Фото: ГУР
Из Ирана эвакуировали граждан Украины — детали операции от ГУР - фото 3
Возвращение украинцев из Ирана. Фото: ГУР
Из Ирана эвакуировали граждан Украины — детали операции от ГУР - фото 4
Возвращение украинцев домой. Фото: ГУР

Как известно, Израиль начал операцию против Ирана 13 июня. США вступили в войну 22 июня, нанеся удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В ответ Иран 23 июня нанес удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Однако через пару часов Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном, которая предусматривает установление перемирия и прекращение боевых действий.

Владимир Зеленский Иран украинцы эвакуация ГУР
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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