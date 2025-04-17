YouTube заблокував проросійські канали в Україні — назви

YouTube. Фото: Pexels

YouTube заблокував три канали, які поширювали наративи, співзвучні пропаганді Росії. Проти авторів раніше було запроваджено санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram у четвер, 17 квітня.

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Канали, які поширювали російські наративи

На території України заблокували канал "ШЕЛЕСТ.Акценти" та "ШЕЛЕСТ". Власником є журналіст Олександр Шелест, який раніше працював на телеканалі NewsOne — медіаресурсі, пов’язаному з фігурантами справ про держзраду Віктором Медведчуком та Євгеном Мураєвим.

Заблоковані YouTube-канали. Фото: ЦПД

"Також заблокований канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (після запровадження санкцій перейменований у "ПОЛИТИКУМ"), ведучим якого був постійний гість ефірів підсанкційних телеканалів політолог Вадим Карасьов", — йдеться у повідомленні.

Допис ЦПД. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 квітня український лідер Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти проросійських діячів та журналістів.

Крім того, обмеження були запроваджені проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альону Шевцову.