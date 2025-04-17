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YouTube заблокував канали авторів, які потрапили під санкції РНБО

17 квітня 2025 16:03
Аркадій Пастула - Редактор
YouTube заблокував проросійські канали в Україні — назви
YouTube. Фото: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

YouTube заблокував три канали, які поширювали наративи, співзвучні пропаганді Росії. Проти авторів раніше було запроваджено санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram у четвер, 17 квітня.

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На території України заблокували канал "ШЕЛЕСТ.Акценти" та "ШЕЛЕСТ". Власником є журналіст Олександр Шелест, який раніше працював на телеканалі NewsOne — медіаресурсі, пов’язаному з фігурантами справ про держзраду Віктором Медведчуком та Євгеном Мураєвим.

Заблоковані YouTube-канали в Україні
Заблоковані YouTube-канали. Фото: ЦПД

"Також заблокований канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (після запровадження санкцій перейменований у "ПОЛИТИКУМ"), ведучим якого був постійний гість ефірів підсанкційних телеканалів політолог Вадим Карасьов", — йдеться у повідомленні.

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Допис ЦПД. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 квітня український лідер Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти проросійських діячів та журналістів.

Крім того, обмеження були запроваджені проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва, Віктора Поліщука та Альону Шевцову.

РНБО санкції YouTube пропаганда Росія блокування
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