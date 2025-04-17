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YouTube заблокировал каналы авторов, попавших под санкции СНБО

17 апреля 2025 16:03
Аркадий Пастула - Редактор
YouTube заблокировал пророссийские каналы в Украине — названия
YouTube. Фото: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

YouTube заблокировал три канала, которые распространяли нарративы, созвучные пропаганде России. Против авторов ранее были введены санкции решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram в четверг, 17 апреля.

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Каналы, которые распространяли российские нарративы

На территории Украины заблокировали канал "ШЕЛЕСТ.Акценты" и "ШЕЛЕСТ". Владельцем является журналист Александр Шелест, который ранее работал на телеканале NewsOne — медиаресурсе, связанном с фигурантами дел о госизмене Виктором Медведчуком и Евгением Мураевым.

Заблоковані YouTube-канали в Україні
Заблокированные YouTube-каналы. Фото: ЦПД

"Также заблокирован канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (после введения санкций переименован в "ПОЛИТИКУМ"), ведущим которого был постоянный гость эфиров подсанкционных телеканалов политолог Вадим Карасев", — говорится в сообщении.

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Пост ЦПД Фото: скриншот

Напомним, 11 апреля украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против пророссийских деятелей и журналистов.

Кроме того, ограничения были введены против Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алены Шевцовой.

СНБО санкции YouTube пропаганда Россия блокирование
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