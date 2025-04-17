YouTube заблокировал пророссийские каналы в Украине — названия

YouTube заблокировал каналы авторов, попавших под санкции СНБО
YouTube заблокировал три канала, которые распространяли нарративы, созвучные пропаганде России. Против авторов ранее были введены санкции решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram в четверг, 17 апреля.
Каналы, которые распространяли российские нарративы
На территории Украины заблокировали канал "ШЕЛЕСТ.Акценты" и "ШЕЛЕСТ". Владельцем является журналист Александр Шелест, который ранее работал на телеканале NewsOne — медиаресурсе, связанном с фигурантами дел о госизмене Виктором Медведчуком и Евгением Мураевым.
"Также заблокирован канал "Говорит и доказывает Вадим Карасев" (после введения санкций переименован в "ПОЛИТИКУМ"), ведущим которого был постоянный гость эфиров подсанкционных телеканалов политолог Вадим Карасев", — говорится в сообщении.
Напомним, 11 апреля украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против пророссийских деятелей и журналистов.
Кроме того, ограничения были введены против Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алены Шевцовой.
Читайте Новини.LIVE!