WSJ: Росія тисне на Білорусь, щоб відкрити "новий фронт" в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та диктатор РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Цього року Росія розпочала кампанію тиску на Білорусь, щоб використати її як плацдарм для розширення війни проти України. Іншою метою Кремля можуть бути нетрадиційні операції проти країн НАТО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Wall Street Journal.

Навіщо Росії потрібна Білорусь

За даними видання, Москва розглядає ризиковану ескалацію війни, оскільки армія РФ насилу просувається на сході України, а російський диктатор Володимир Путін стикається з ослабленням внутрішньої підтримки після понад 4 років повномасштабної війни.

З цієї причини й почався тиск на Мінськ, і, як кажуть колишні та нинішні чиновники США, Європи та РФ, Білорусь потрібна Москві для таких цілей:

використання її території для нанесення ударів дронами по Україні;

розширення лінії фронту на захід і, відповідно, відведення військ ЗСУ з пріоритетних районів на сході;

як альтернатива, Білорусь може бути використана для операцій проти сусідніх країн-членів НАТО.

Джерела уточнили, що немає жодних ознак того, що Росія найближчим часом планує використовувати Білорусь для військової операції, проте така можливість існує.

За їхніми словами, така операція не обов’язково буде звичайним військовим нападом. Це цілком може бути атака, спрямована на перевірку обороноздатності НАТО або підрив підтримки України, як це сталося минулого літа, коли 20 дронів РФ увійшли в повітряний простір Польщі з Білорусі.

Також колишній співробітник російської розвідки підтвердив, що Москва чинить тиск на Білорусь, погрожуючи припинити фінансову підтримку, від якої залежить Мінськ.

Як повідомляли Новини.LIVE, депутат Херсонської облради Сергій Хлань вважає, що Білорусь не наважиться на пряму війну з Україною. Причина в тому, що за такого розвитку подій українські війська знищать усю промисловість за тиждень.

Також ми писали, що, за словами генерал-майора запасу Служби безпеки України Віктора Ягуна, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не наважиться втягнути свою країну не тільки у війну проти України, а й у війну проти НАТО.