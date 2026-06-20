Білорусь не наважиться на пряму війну з Україною, — депутат

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що Білорусь не наважиться на пряму війну з Україною. Він пояснив, що якщо це станеться, то українська сторона знищить всю білоруську промисловість за тиждень.

Про це депутат сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

Чи може Білорусь піти на Україну

За словами депутата, армія Білорусі занадто слабка та вразлива, щоб встановити самостійну загрозу. Водночас Україна вже довела ефективність своїх глибоких ударів по території Росії.

"За перший тиждень такого протистояння будуть уражені абсолютно всі промислові об'єкти Білорусі... За тиждень можна рознести всю промисловість, і там нічого не залишиться", — сказав Сергій Хлань.

Він додав, що втрата власного виробництва відкине Білорусь на десятки років назад і перетворить її на раба Росії. Таким чином, страх перед тотальним знищенням сценарій білоруського вторгнення нереальним.

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Окрім того депутат зазначив, що передумов для відкриття нового фронту чи завдання ударів по Білорусі наразі немає. Головна причина в тому, що на цьому напрямку немає ударних угрупувань ворога.

"Для нас розширення зони бойових дій і лінії фронту теж на сьогодні є неможливим з огляду на те, що у війську є дефіцит людського капіталу, відчуваються проблеми з мобілізацією", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, місяць тому військовий Кирило Сазонов говорили, що наразі ознак підготовку вторгнення з території Білорусі немає. Проте така загроза теоретично зберігається.

Також ми писали, що словами генерал-майора запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що Лукашенко не наважиться витягнути свою країну у війну проти України та НАТО.