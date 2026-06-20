Беларусь не решится на прямую войну с Украиной, — депутат

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что Беларусь не решится на прямую войну с Украиной. Он пояснил, что если это произойдет, то украинская сторона уничтожит всю белорусскую промышленность за неделю.

Об этом депутат сказал в эфире "Вечір.LIVE".

Может ли Беларусь напасть на Украину

По словам депутата, армия Беларуси слишком слаба и уязвима, чтобы представлять самостоятельную угрозу. В то же время Украина уже доказала эффективность своих глубоких ударов по территории России.

"За первую неделю такого противостояния будут поражены абсолютно все промышленные объекты Беларуси... За неделю можно разнести всю промышленность, и там ничего не останется", — сказал Сергей Хлань.

Он добавил, что потеря собственного производства отбросит Беларусь на десятки лет назад и превратит ее в раба России. Таким образом, из-за страха перед тотальным уничтожением сценарий белорусского вторжения нереалистичен.

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Кроме того, депутат отметил, что предпосылок для открытия нового фронта или нанесения ударов по Беларуси пока нет. Главная причина в том, что на этом направлении нет ударных группировок противника.

"Для нас расширение зоны боевых действий и линии фронта на сегодняшний день также невозможно, учитывая, что в армии наблюдается дефицит человеческого капитала и проблемы с мобилизацией", — резюмировал он.

Как сообщало "Новини.LIVE", месяц назад военный Кирилл Сазонов заявил, что на данный момент признаков подготовки вторжения с территории Беларуси нет. Однако такая угроза теоретически сохраняется.

Также мы писали, что, по словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, Лукашенко не решится втянуть свою страну в войну против Украины и НАТО.