Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Беларусь не решится на прямую войну с Украиной, — депутат

Беларусь не решится на прямую войну с Украиной, — депутат

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 01:35
Беларусь не решится на прямую войну с Украиной, — депутат
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что Беларусь не решится на прямую войну с Украиной. Он пояснил, что если это произойдет, то украинская сторона уничтожит всю белорусскую промышленность за неделю.

Об этом депутат сказал в эфире "Вечір.LIVE".

Может ли Беларусь напасть на Украину

По словам депутата, армия Беларуси слишком слаба и уязвима, чтобы представлять самостоятельную угрозу. В то же время Украина уже доказала эффективность своих глубоких ударов по территории России.

"За первую неделю такого противостояния будут поражены абсолютно все промышленные объекты Беларуси... За неделю можно разнести всю промышленность, и там ничего не останется", — сказал Сергей Хлань.

Он добавил, что потеря собственного производства отбросит Беларусь на десятки лет назад и превратит ее в раба России. Таким образом, из-за страха перед тотальным уничтожением сценарий белорусского вторжения нереалистичен.

Читайте также:

Кроме того, депутат отметил, что предпосылок для открытия нового фронта или нанесения ударов по Беларуси пока нет. Главная причина в том, что на этом направлении нет ударных группировок противника.

"Для нас расширение зоны боевых действий и линии фронта на сегодняшний день также невозможно, учитывая, что в армии наблюдается дефицит человеческого капитала и проблемы с мобилизацией", — резюмировал он.

Как сообщало "Новини.LIVE", месяц назад военный Кирилл Сазонов заявил, что на данный момент признаков подготовки вторжения с территории Беларуси нет. Однако такая угроза теоретически сохраняется.

Также мы писали, что, по словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, Лукашенко не решится втянуть свою страну в войну против Украины и НАТО.

Александр Лукашенко Беларусь война в Украине эфир Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации