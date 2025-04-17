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Вже був у розстрільному списку — що каже Юрій Макаров про напад

17 квітня 2025 22:34
Карина Приходько - Редактор
Замах на Юрія Макарова — що про це каже журналіст
Журналіст Юрій Макаров. Фото: Facebook
Карина Приходько - Редактор

Журналіст Юрій Макаров після нападу у Києві перебуває у лікарні. Його прооперували і зараз він вже краще себе почуває і в нього є свої версії щодо цього замаху.

Про це повідомляє ТСН

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Що каже Юрій Макаров про напад

Макаров розповів, що зараз працює над матеріалом, але не уточнив над яким, і того дня вийшов прогулятися, аби набратися натхнення. Коли повертався до свого під'їду, почув позаду шурхотіння, повернувся і побачив ніж у руках нападника. На жаль, журналіст не запам'ятав обличчя зловмисника і дуже засмучений через це. 

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Особисто у нього є дві версії щодо цього:

  • перша — це звичайне пограбування;
  • друга — російський слід, тобто атака, аби демотивувати суспільство.

Сам журналіст у другу вірить більше, бо уже "був у розстрільних списках".

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Щодо стану здоров'я, то наразі Юрію не дуже добре, оскільки від операції пройшло зовсім мало часу, але лікарі налаштовані оптимістично і, ймовірно, за декілька днів Макаров зможе повернутися додому та продовжити працювати. 

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня невідомий напав з ножем на Юрія Макарова у Києва. 

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Цю справу під особистий контроль взяв очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, правоохоронці розшукують зловмисника

На замах відреагував Володимир Зеленський і заявив, що одна з версій інциденту пов’язана з професійною діяльністю журналіста. 

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Незадовго у мережі з'явилось перше фото Юрія Макарова з лікарні. Він переніс операцію, але його життю нічого не загрожує. 

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