Зеленський прокоментував напад на журналіста Юрія Макарова

Володимир Зеленський. Фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нещодавній напад на журналіста Юрія Макарова. За його словами, що одна з версій інциденту пов’язана з його професійною діяльністю.

Про це український лідер повідомив під час свого брифінгу у четвер, 17 квітня.

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Президент заявив, що причиною нападу може стати висвітлення війни Росії проти України, яким журналіст активно займається.

"Слава Богу, він живий. Ніж залишився на місті", — додав Зеленський.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня невідомий напав з ножем на Юрія Макарова та завдав йому поранення. Журналіста забрали до лікарні у важкому стані, але зараз його життю нічого не загрожує.

Очільник МВС Ігор Клименко наголосив, що напад вже розслідують правоохоронці, а він взяв справу під особистий контроль.