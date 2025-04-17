Зеленский прокомментировал нападение на журналиста Юрия Макарова

Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавнее нападение на журналиста Юрия Макарова. По его словам, что одна из версий инцидента связана с его профессиональной деятельностью.

Об этом украинский лидер сообщил во время своего брифинга в четверг, 17 апреля.

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Президент заявил, что причиной нападения может стать освещение войны России против Украины, которым журналист активно занимается.

"Слава Богу, он жив. Нож остался на месте", — добавил Зеленский.

Напомним, поздно вечером 16 апреля неизвестный напал с ножом на Юрия Макарова и нанес ему ранения. Журналиста забрали в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что нападение уже расследуют правоохранители, а он взял дело под личный контроль.