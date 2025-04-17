Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow На виконавчого продюсера Суспільного скоєно напад — що відомо arrow

На виконавчого продюсера Суспільного скоєно напад — що відомо

17 квітня 2025 14:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У Києві невідомий з ножем напав на журналіста Юрія Макарова
Журналіст Юрій Макаров. Фото: Суспільне
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві невідомий напав на виконавчого продюсера "Суспільного Мовлення" і журналіста Юрія Макарова. Медійник отримав ножове поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Суспільного.

Реклама
Читайте також:

Напад на Юрія Макарова

За інформацією мовника, напад на Макарова стався пізно ввечері 16 квітня. Невідомий завдав журналісту ножового поранення. 

"Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає", — йдеться у повідомленні.

У поліції Києва зазначили, що вже відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста в Солом’янському районі.

"За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази", — зазначають правоохоронці.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападника шукають.

Юрій Макаров напад
Повідомлення поліції Києва у Facebook

Раніше боєць ЗСУ вчинив напад з ножем на командира і отримав вирок суду.

Також ми писали, що в одному з районів Києва невідомий побив ветерана.

Київ журналісти напад злочин суспільне медіа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама