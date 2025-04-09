Рівненський суд призначив іспитовий термін солдату, який напав на свого командира з ножем

П'яний боєць ЗСУ напав з ножем на командира, але суд його пожалів
У Рівненській області суд Радивилівського району виніс доволі м'який вирок бійцю ЗСУ, який вчинив напад з ножем на командира. Обвинувачений вдарив його ножем шість разів.
Про вирок суду йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
На суді з'ясувалось, що солдат перебуваючи у санаторії, де тимчасово розміщувалася військова частина, вживав алкоголь. Його командир побачив це порушення і прийняв рішення направити підлеглого на медичне обстеження.
Однак обвинувачений відмовився виконувати наказ, завдавши майору численні ножові поранення у різні частини тіла. Він шість разів вдарив ножем свого командира, в тому числі в область шиї.
Рішення суду
Обвинувачений повністю визнав свою провину. Він висловив бажання далі проходити службу в ЗСУ. Суд прийняв рішення звільнити солдата від тюремного ув'язнення, та призначив йому три роки іспитового строку.
Раніше повідомлялось, що в Сумах суд суворо покарав колишнього в'язня з підрозділу "Шторм" за СЗЧ. Той на суді двічі втікав із частини, тому що, за його словами, там було "не краще, ніж в колонії".
Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили військового, який допомагав ухилянтам за гроші.
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