Рівненський суд призначив іспитовий термін солдату, який напав на свого командира з ножем

Ніж в руках у чоловіка. Ілюстративне фото: pexels.com

У Рівненській області суд Радивилівського району виніс доволі м'який вирок бійцю ЗСУ, який вчинив напад з ножем на командира. Обвинувачений вдарив його ножем шість разів.

Про вирок суду йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що солдат перебуваючи у санаторії, де тимчасово розміщувалася військова частина, вживав алкоголь. Його командир побачив це порушення і прийняв рішення направити підлеглого на медичне обстеження.

Однак обвинувачений відмовився виконувати наказ, завдавши майору численні ножові поранення у різні частини тіла. Він шість разів вдарив ножем свого командира, в тому числі в область шиї.

Рішення суду

Обвинувачений повністю визнав свою провину. Він висловив бажання далі проходити службу в ЗСУ. Суд прийняв рішення звільнити солдата від тюремного ув'язнення, та призначив йому три роки іспитового строку.

Раніше повідомлялось, що в Сумах суд суворо покарав колишнього в'язня з підрозділу "Шторм" за СЗЧ. Той на суді двічі втікав із частини, тому що, за його словами, там було "не краще, ніж в колонії".

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили військового, який допомагав ухилянтам за гроші.