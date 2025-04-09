Ривненский суд назначил испытательный срок солдату, который напал на своего командира с ножом

Пьяный боец ВСУ напал с ножом на командира, но суд его пожалел
В Ривненской области суд Радивиловского района вынес довольно мягкий приговор бойцу ВСУ, который совершил нападение с ножом на командира. Обвиняемый ударил его ножом шесть раз.
О приговоре суда говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
На суде выяснилось, что солдат находясь в санатории, где временно размещалась воинская часть, употреблял алкоголь. Его командир увидел это нарушение и принял решение направить подчиненного на медицинское обследование.
Однако обвиняемый отказался выполнять приказ, нанеся майору многочисленные ножевые ранения в различные части тела. Он шесть раз ударил ножом своего командира, в том числе в область шеи.
Решение суда
Обвиняемый полностью признал свою вину. Он выразил желание дальше проходить службу в ВСУ. Суд принял решение освободить солдата от тюремного заключения, и назначил ему три года испытательного срока.
Ранее сообщалось, что в Сумах суд строго наказал бывшего заключенного из подразделения "Шторм" за СОЧ. Тот на суде дважды убегал из части, потому что, по его словам, там было "не лучше, чем в колонии".
Напомним, в Ивано-Франковской области судили военного, который помогал уклонистам за деньги.
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