Ривненский суд назначил испытательный срок солдату, который напал на своего командира с ножом

Нож в руках у мужчины. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ривненской области суд Радивиловского района вынес довольно мягкий приговор бойцу ВСУ, который совершил нападение с ножом на командира. Обвиняемый ударил его ножом шесть раз.

О приговоре суда говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

На суде выяснилось, что солдат находясь в санатории, где временно размещалась воинская часть, употреблял алкоголь. Его командир увидел это нарушение и принял решение направить подчиненного на медицинское обследование.

Однако обвиняемый отказался выполнять приказ, нанеся майору многочисленные ножевые ранения в различные части тела. Он шесть раз ударил ножом своего командира, в том числе в область шеи.

Решение суда

Обвиняемый полностью признал свою вину. Он выразил желание дальше проходить службу в ВСУ. Суд принял решение освободить солдата от тюремного заключения, и назначил ему три года испытательного срока.

Ранее сообщалось, что в Сумах суд строго наказал бывшего заключенного из подразделения "Шторм" за СОЧ. Тот на суде дважды убегал из части, потому что, по его словам, там было "не лучше, чем в колонии".

Напомним, в Ивано-Франковской области судили военного, который помогал уклонистам за деньги.