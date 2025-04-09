В Сумах судили бійця, який здійснив СЗЧ з підрозділу Шторм

Тюремний мур з колючим дротом. Ілюстративне фото: Вікімедіа

У Сумах районний суд розглянув справу раніше засудженого, який погодився служити в спеціальному підрозділі "Шторм" в складі ЗСУ. Цей боєць здійснив СЗЧ двічі та пояснив свої дії на суді тим, що в підрозділі було не ліпше, ніж у колонії.

Подробиці судового засідання містяться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді затриманий працівниками ТЦК при перевірці документів обвинувачений пояснив, що отримав свій термін у колонії за наркотики. Сидіти залишалось всього 4,5 місяці, але він погодився йти до ЗСУ, адже в колонії було дуже важко через негаразди із однокамерниками.

Підписавши контракт колишній засуджений встиг повоювати стрільцем у Курській області Росії. Проте через нестерпні, за його словами, умови у підрозділі (знущання, крадіжки особистих речей, байдужість командирів), він рішив здійснити СЗЧ.

Обвинувачений здійснив СЗЧ двічі й після першого разу потрапив до пастки колишнього побратима, який запросив його на зустріч, де обвинуваченого вже чекав командир, щоб забрати назад до частини.

Тому боєць знову через деякий час здійснив СЗЧ просто віддавши командиру свій автомат і на попутній машині поїхав до Сум. Там він орендував житло і навіть працював, хоча не офіційно. Проте натрапив на патруль ТЦК, тому і був затриманий, адже значився у базі у розшуку за СЗЧ.

Що вирішив суд

Сам обвинувачений визнав свою провину лише частково. Суд попри таку незвичайну розповідь та ситуацію все одно його жорстко покарав — призначив 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

А на Одещині військовий переховувався від командування понад місяць, але зрештою повернувся добровільно і отримав вирок суду.

Також ми писали, що у Харкові стрілець пішов у СЗЧ і був покараний судовим рішенням.