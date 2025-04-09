В Сумах судили бойца, который совершил СОЧ из подразделения Шторм

Тюремная стена с колючей проволокой. Иллюстративное фото: Викимедиа

В Сумах районный суд рассмотрел дело ранее осужденного, который согласился служить в специальном подразделении "Шторм" в составе ВСУ. Этот боец совершил СОЧ дважды и объяснил свои действия на суде тем, что в подразделении было не лучше, чем в колонии.

Подробности судебного заседания содержатся в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде задержанный работниками ТЦК при проверке документов обвиняемый объяснил, что получил свой срок в колонии за наркотики. Сидеть оставалось всего 4,5 месяца, но он согласился идти в ВСУ, ведь в колонии было очень трудно из-за проблем с сокамерниками.

Подписав контракт бывший осужденный успел повоевать стрелком в Курской области России. Однако из-за невыносимых, по его словам, условий в подразделении (издевательства, кражи личных вещей, равнодушие командиров), он решил осуществить СОЧ.

Обвиняемый совершил СОЧ дважды и после первого раза попал в ловушку бывшего собрата, который пригласил его на встречу, где обвиняемого уже ждал командир, чтобы забрать обратно в часть.

Поэтому боец снова через некоторое время совершил СОЧ просто отдав командиру свой автомат и на попутной машине поехал в Сумы. Там он арендовал жилье и даже работал, хотя не официально. Однако наткнулся на патруль ТЦК, поэтому и был задержан, ведь числился в базе в розыске за СОЧ.

Что решил суд

Сам обвиняемый признал свою вину лишь частично. Суд несмотря на такой необычный рассказ и ситуацию все равно его жестко наказал - назначил 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

А в Одесской области военный скрывался от командования более месяца, но в конце концов вернулся добровольно и получил приговор суда.

Также мы писали, что в Харькове стрелок ушел в СОЧ и был наказан судебным решением.