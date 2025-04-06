Сержант допомагав ухилянтам перетинати кордон — рішення суду

Суд виніс рішення. Ілюстративне фото: УНІАН

У Чернівецькій області судили військовослужбовця, який допомагав ухилянтам перетинати кордон. За такі "послуги" він брав кошти з чоловіків.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, обвинувачений був сержантом військової частини та у лютому 2024 року його затримали за 50 метрів від кордону з Румунією. Тоді він супроводжував шістьох чоловіків, які хотіли втекти за кордон поза офіційними КПП.

За його словами, він погодився допомогти нібито безоплатно. Після скерування справи до суду з'ясувалося, що чоловік знову спробував переправити групу військовозобов'язаних через кордон.

У травні 2024 року його затримали з пʼятьма чоловіками, а в червні він підвозив до кордону ще двох. З показань "клієнтів", за послуги військовий брав різні суми: четверо мали заплатити по 10 тисяч доларів, один віддав 5000 доларів, інші — від 2000 до 3000 доларів.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений мав спільника, але його особу досі не встановили.

Рішення суду

У липні минулого року суд визнав чоловіка винним за першим епізодом, призначивши три роки позбавлення волі — його взяли під варту.

Згодом було розглянуто другу справу, за якою йому призначили сім років увʼязнення з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку загалом утримання триватиме вісім років.

Нагадаємо, у Харківській області судили чоловіка, який в громадському місці прославляв Росію.

А в Полтавській області судили чоловіка, який відмовився від отримання повістки, бо мав хвору матір.