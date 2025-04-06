Сержант помогал уклонистам пересекать границу - решение суда

Суд вынес решение. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черновицкой области судили военнослужащего, который помогал уклонистам пересекать границу. За такие "услуги" он брал деньги с мужчин.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, обвиняемый, сержант воинской части, был задержан в феврале 2024 года в 50 метрах от границы с Румынией. Тогда он сопровождал шестерых мужчин, которые хотели сбежать за границу вне официальных КПП.

По его словам, он согласился помочь якобы бесплатно. После направления дела в суд выяснилось, что мужчина снова попытался переправить группу военнообязанных через границу.

В мае 2024 года его задержали с пятью мужчинами, а в июне он подвозил к границе еще двоих. Из показаний "клиентов" стало известно, что за услуги военный брал разные суммы: четверо должны были заплатить по 10 тысяч долларов, один отдал 5000 долларов, другие — от 2000 до 3000 долларов.

Правоохранители установили, что обвиняемый имел сообщника, но его личность до сих пор не установили.

Решение суда

В июле прошлого года суд признал мужчину виновным по первому эпизоду, назначив три года лишения свободы — его взяли под стражу.

Впоследствии было рассмотрено второе дело, по которому ему назначили семь лет заключения с конфискацией имущества. С учетом предыдущего приговора в целом заключение продлится восемь лет.

Напомним, в Харьковской области судили мужчину, который в общественном месте прославлял Россию.

А в Полтавской области судили мужчину, который отказался от получения повестки, потому что у него была больная мать.