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На виконавчого продюсера Суспільного скоєно напад — що відомо

17 апреля 2025 14:25
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
У Києві невідомий з ножем напав на журналіста Юрія Макарова
Журналіст Юрій Макаров. Фото: Суспільне
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

У Києві невідомий напав на виконавчого продюсера Суспільного Мовлення і журналіста Юрія Макарова. Медійник отримав ножове поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Суспільного.

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Напад на Юрія Макарова

За інформацією мовника, напад на Макарова стався пізно ввечері 16 квітня. Невідомий завдав журналісту ножового поранення. 

"Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає", — йдеться у повідомленні.

У поліції Києва зазначили, що вже відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста в Солом’янському районі.

"За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази", — зазначають правоохоронці.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападника шукають.

Юрій Макаров напад
Повідомлення поліції Києва у Facebook

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