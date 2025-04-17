У Києві невідомий з ножем напав на журналіста Юрія Макарова

На виконавчого продюсера Суспільного скоєно напад — що відомо
У Києві невідомий напав на виконавчого продюсера Суспільного Мовлення і журналіста Юрія Макарова. Медійник отримав ножове поранення.
Про це повідомили у пресслужбі Суспільного.
Напад на Юрія Макарова
За інформацією мовника, напад на Макарова стався пізно ввечері 16 квітня. Невідомий завдав журналісту ножового поранення.
"Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає", — йдеться у повідомленні.
У поліції Києва зазначили, що вже відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста в Солом’янському районі.
"За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази", — зазначають правоохоронці.
Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападника шукають.
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