Покушение на Юрия Макарова — что об этом говорит журналист

Журналист Юрий Макаров. Фото: Facebook

Журналист Юрий Макаров после нападения в Киеве находится в больнице. Его прооперировали и сейчас он уже лучше себя чувствует и у него есть свои версии относительно этого покушения.

Об этом сообщает ТСН.

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Что говорит Юрий Макаров о нападении

Макаров рассказал, что сейчас работает над материалом, но не уточнил над каким, и в тот день вышел прогуляться, чтобы набраться вдохновения. Когда возвращался к своему подъезду, услышал позади шорох, обернулся и увидел нож в руках нападавшего. К сожалению, журналист не запомнил лицо злоумышленника и очень расстроен из-за этого.

Лично у него есть две версии относительно этого:

первая — это обычное ограбление;

вторая — российский след, то есть атака, чтобы демотивировать общество.

Сам журналист во вторую верит больше, потому что уже "был в расстрельных списках".

Что касается состояния здоровья, то сейчас Юрию не очень хорошо, поскольку от операции прошло совсем мало времени, но врачи настроены оптимистично и, вероятно, через несколько дней Макаров сможет вернуться домой и продолжить работать.

Что предшествовало

Напомним, поздно вечером 16 апреля неизвестный напал с ножом на Юрия Макарова в Киеве.

Это дело под личный контроль взял глава МВД Игорь Клименко. По его словам, правоохранители разыскивают злоумышленника.

На покушение отреагировал Владимир Зеленский и заявил, что одна из версий инцидента связана с профессиональной деятельностью журналиста.

Незадолго в сети появилось первое фото Юрия Макарова из больницы. Он перенес операцию, но его жизни ничего не угрожает.