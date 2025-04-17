Замах на Юрія Макарова — з'явилось перше фото з лікарні

Журналіст Юрій Макаров. Фото: facebook/yuri.makarov

У мережі з'явилось перше фото журналіста Юрія Макарова з лікарні після замаху на нього у Києві. Наразі загрози для його життя немає.

Фото опублікувала колишня членкиня правління "Суспільного" Тетяна Кисельчук на своїй сторінці у Facebook.

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Тетяна Кисельчук повідомила, що Юрій Макаров вже краще себе почуває та всі передає теплі вітання. Зважаючи на ситуацію, з ним усе добре.

Юрій Макаров в лікарні після нападу. Фото: facebook/tetiana.kyselchuk

"Жартує, як завжди. Кажемо: "Юра, а якщо це рука Кремля?" Юра: "Ну тоді в них драматичні проблеми з кадрами", — написала жінка під фото.

Що трапилось

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що пізно ввечері 16 квітня на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного Мовлення" Юрія Макарова з ножем напав невідомий. Після цього його госпіталізували з пораненням.

Очільник МВС Ігор Клименко наголосив, що взяв цю справу під особистий контроль, а правоохоронці проводять розслідування.

Незадовго у поліції зазначили, що у цій справі є проросійський слід.