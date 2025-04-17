Замах на Юрія Макарова — з'явилось перше фото з лікарні

З'явилося перше фото Юрія Макарова з лікарні — в якому він стані
У мережі з'явилось перше фото журналіста Юрія Макарова з лікарні після замаху на нього у Києві. Наразі загрози для його життя немає.
Фото опублікувала колишня членкиня правління "Суспільного" Тетяна Кисельчук на своїй сторінці у Facebook.
В якому стані Юрій Макаров
Тетяна Кисельчук повідомила, що Юрій Макаров вже краще себе почуває та всі передає теплі вітання. Зважаючи на ситуацію, з ним усе добре.
"Жартує, як завжди. Кажемо: "Юра, а якщо це рука Кремля?" Юра: "Ну тоді в них драматичні проблеми з кадрами", — написала жінка під фото.
Що трапилось
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що пізно ввечері 16 квітня на журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного Мовлення" Юрія Макарова з ножем напав невідомий. Після цього його госпіталізували з пораненням.
Очільник МВС Ігор Клименко наголосив, що взяв цю справу під особистий контроль, а правоохоронці проводять розслідування.
Незадовго у поліції зазначили, що у цій справі є проросійський слід.
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