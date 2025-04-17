Покушение на Юрия Макарова — появилось первое фото из больницы

Журналист Юрий Макаров. Фото: facebook/yuri.makarov

В сети появилось первое фото журналиста Юрия Макарова из больницы после покушения на него в Киеве. Сейчас угрозы для его жизни нет.

Фото опубликовала бывшая член правления "Суспільного" Татьяна Кисельчук на своей странице в Facebook.

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В каком состоянии Юрий Макаров

Татьяна Кисельчук сообщила, что Юрий Макаров уже лучше себя чувствует и все передает теплые поздравления. Учитывая ситуацию, с ним все хорошо.

Юрий Макаров в больнице после нападения. Фото: facebook/tetiana.kyselchuk

"Шутит, как всегда. Говорим: "Юра, а если это рука Кремля?" Юра: "Ну тогда у них драматические проблемы с кадрами", — написала женщина под фото.

Что случилось

Напомним, сегодня утром стало известно, что поздно вечером 16 апреля на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" Юрия Макарова с ножом напал неизвестный. После этого его госпитализировали с ранением.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что взял это дело под личный контроль, а правоохранители проводят расследование.

Незадолго в полиции отметили, что в этом деле есть пророссийский след.