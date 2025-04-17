Покушение на Юрия Макарова — появилось первое фото из больницы

Появилось первое фото Макарова из больницы — в каком он состоянии
В сети появилось первое фото журналиста Юрия Макарова из больницы после покушения на него в Киеве. Сейчас угрозы для его жизни нет.
Фото опубликовала бывшая член правления "Суспільного" Татьяна Кисельчук на своей странице в Facebook.
В каком состоянии Юрий Макаров
Татьяна Кисельчук сообщила, что Юрий Макаров уже лучше себя чувствует и все передает теплые поздравления. Учитывая ситуацию, с ним все хорошо.
"Шутит, как всегда. Говорим: "Юра, а если это рука Кремля?" Юра: "Ну тогда у них драматические проблемы с кадрами", — написала женщина под фото.
Что случилось
Напомним, сегодня утром стало известно, что поздно вечером 16 апреля на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" Юрия Макарова с ножом напал неизвестный. После этого его госпитализировали с ранением.
Глава МВД Игорь Клименко отметил, что взял это дело под личный контроль, а правоохранители проводят расследование.
Незадолго в полиции отметили, что в этом деле есть пророссийский след.
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