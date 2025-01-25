Вучич заявив, що Сербія не буде вводити санкції проти РФ

Президент Сербії Александар Вучич. Фото: Tanjug

У сербському місті Ягодина триває акція студентів проти правлячої Сербської прогресивної партії. Президент країни Александар Вучич заявив, що не буде вводити санкції проти Росії.

Про це пише РТС у суботу, 25 січня.

Читайте також:

Вучич щодо санкцій проти РФ

Вучич наголосив, що під час свого президентства він не буде запроваджувати санкції ні проти Росії, ні проти "інших друзів".

Лідер Сербії зазначив, що планує мати "братські та дружні стосунки" з Росією й Китаєм та найближчими днями проведе розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Метою розмови стане вирішення ситуації щодо санкцій США на сербську нафтову промисловість.

"Сила Сербії полягає в нашій автономії та незалежності. Захистімо наше коріння, але також і наше майбутнє", — сказав він.

Нагадаємо, в новорічну ніч у Белграді тисячі студентів вийшли на мітинг. Вони перекрили рух від парламенту до Студентської площі.

Причиною мітингу стала трагедія на залізничному вокзалі Новий Сад у листопаді 2024 році. Там обвалився 35-метровий бетонний навіс над центральним входом, внаслідок чого загинули люди.

Також стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може припинити санкційний тиск ЄС на Росію.