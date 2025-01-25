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Вучич відповів, чи планує Сербія вводити санкції проти РФ

25 січня 2025 12:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Вучич заявив, що Сербія не буде вводити санкції проти РФ
Президент Сербії Александар Вучич. Фото: Tanjug
Євгенія Брюховецька - редактор

У сербському місті Ягодина триває акція студентів проти правлячої Сербської прогресивної партії. Президент країни Александар Вучич заявив, що не буде вводити санкції проти Росії.

Про це пише РТС у суботу, 25 січня.

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Вучич наголосив, що під час свого президентства він не буде запроваджувати санкції ні проти Росії, ні проти "інших друзів".

Лідер Сербії зазначив, що планує мати "братські та дружні стосунки" з Росією й Китаєм та найближчими днями проведе розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Метою розмови стане вирішення ситуації щодо санкцій США на сербську нафтову промисловість.

"Сила Сербії полягає в нашій автономії та незалежності. Захистімо наше коріння, але також і наше майбутнє", — сказав він.

Нагадаємо, в новорічну ніч  у Белграді тисячі студентів вийшли на мітинг. Вони перекрили рух від парламенту до Студентської площі.

Причиною мітингу стала трагедія на залізничному вокзалі Новий Сад у листопаді 2024 році. Там обвалився 35-метровий бетонний навіс над центральним входом, внаслідок чого загинули люди.

Також стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може припинити санкційний тиск ЄС на Росію. 

санкції володимир путін Сербія Александар Вучич Росія

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