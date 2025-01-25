Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ

Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Tanjug

В сербском городе Ягодина продолжается акция студентов против правящей Сербской прогрессивной партии. Президент страны Александар Вучич заявил, что не будет вводить санкции против России.

Об этом пишет РТС в субботу, 25 января.

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Вучич подчеркнул, что во время своего президентства он не будет вводить санкции ни против России, ни против "других друзей".

Лидер Сербии отметил, что планирует иметь "братские и дружеские отношения" с Россией и Китаем и в ближайшие дни проведет разговор с президентом России Владимиром Путиным. Целью разговора станет решение ситуации относительно санкций США на сербскую нефтяную промышленность.

"Сила Сербии заключается в нашей автономии и независимости. Давайте защитим наши корни, а также и наше будущее", — сказал он.

Напомним, в новогоднюю ночь в Белграде тысячи студентов вышли на митинг. Они перекрыли движение от парламента до Студенческой площади.

Причиной митинга стала трагедия на железнодорожном вокзале Новый Сад в ноябре 2024 года. Там обвалился 35-метровый бетонный навес над центральным входом, в результате чего погибли люди.

Также стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может прекратить санкционное давление ЕС на Россию.