Уряд України затвердив Дорожні карти для переговорів з ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: @Denys_Smyhal/Telegram

Український уряд схвалив важливий пакет документів, необхідний для початку передвступних переговорів із Європейським Союзом. Йдеться про Дорожні карти у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Реклама

Читайте також:

Україна розпочинає роботу над переговорним процесом щодо вступу до ЄС

Як наголосили в уряді, ці документи повністю узгоджуються з міжнародними зобов’язаннями України, а також відповідають стратегічним цілям держави й чинним програмним документам.

Крім того, Кабінет Міністрів схвалив офіційну переговорну позицію за першим кластером під назвою "Основи процесу вступу до ЄС". Це один із шести тематичних кластерів, за якими ведуться передвступні переговори.

"Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи", — повідомив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на початку квітня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що розпочалась робота над відкриттям кластерів.

Кілька днів тому віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Угорщина виступає проти євроінтеграції України.

Своєю чергою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у шпигунстві та погрожує підривом євроінтеграції.