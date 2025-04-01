Україна готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС — заява Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до Європейського Союзу. За його словами, наразі триває робота, аби це відбулося якнайшвидше.

Про це Андрій Сибіга сказав на пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у вівторок, 1 квітня.

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"Ціную підтримку міністерки Бербок на цьому шляху. Україна вже готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС. Працюємо, щоб це відбулося якнайшвидше", — наголосив Сибіга.

За його словами, із Бербок він обговорив також посилення санкційного тиску на Росію.

Сибіга наголосив, що не може бути жодного повернення до старих часів, до звичного бізнесу з Росією.

"Москва — це екзистенційна загроза. Будь-який бізнес із Росією — це гроші в російську воєнну машину, а отже пряма загроза безпеці та благополуччю кожної європейської сімʼї", — додав він.

Нагадаємо, Сибіга розповів, що найближчим часом проведе зустрічі зі щонайменше 14 очільниками МЗС країн НАТО.

Також міністр повідомив, що 1 квітня російські окупанти знову порушили домовленість про зупинку обстрілів енергоінфраструктури.