Украина готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС — заявление Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в Европейский Союз. По его словам, сейчас идет работа, чтобы это произошло как можно быстрее.

Об этом Андрей Сибига сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во вторник, 1 апреля.

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"Ценю поддержку министра Бербок на этом пути. Украина уже готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС. Работаем, чтобы это произошло как можно быстрее", — подчеркнул Сибига.

По его словам, с Бербок он обсудил также усиление санкционного давления на Россию.

Сибига подчеркнул, что не может быть никакого возврата к старым временам, к привычному бизнесу с Россией.

"Москва — это экзистенциальная угроза. Любой бизнес с Россией — это деньги в российскую военную машину, а значит прямая угроза безопасности и благополучию каждой европейской семьи", — добавил он.

Напомним, Сибига рассказал, что в ближайшее время проведет встречи с по меньшей мере 14 руководителями МИД стран НАТО.

Также министр сообщил, что 1 апреля российские оккупанты снова нарушили договоренность об остановке обстрелов энергоинфраструктуры.