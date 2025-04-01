Росія знову порушила енергетичне перемир'я — заява Андрія Сибіги

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські окупанти зранку, 1 квітня, знову порушили домовленість про зупинку ударів по енергообʼєктах. Ворог атакував енергетику в Херсоні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом.

Читайте також:

Удар по енергетиці

Сибіга нагадав, що після домовленостей в Ер-Ріярді в Саудівської Аравії загарбники пошкодили енергетичну інфраструктуру в:

Херсоні;

Харкові;

Запоріжжі.

"Сьогодні вранці черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч мешканців", — розповів міністр.

Нагадаємо, 29 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між Україною та Росією діє енергетичне перемирʼя.

А 26 березня росіяни звинуватили Україну у нібито порушенні умов припинення атак по енергетиці. У Генштабі ЗСУ відповіли.