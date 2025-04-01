Росія знову порушила енергетичне перемир'я — заява Андрія Сибіги

РФ знову порушила угоду про зупинку ударів по енергетиці, — МЗС
Російські окупанти зранку, 1 квітня, знову порушили домовленість про зупинку ударів по енергообʼєктах. Ворог атакував енергетику в Херсоні.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом.
Удар по енергетиці
Сибіга нагадав, що після домовленостей в Ер-Ріярді в Саудівської Аравії загарбники пошкодили енергетичну інфраструктуру в:
- Херсоні;
- Харкові;
- Запоріжжі.
"Сьогодні вранці черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч мешканців", — розповів міністр.
Нагадаємо, 29 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між Україною та Росією діє енергетичне перемирʼя.
А 26 березня росіяни звинуватили Україну у нібито порушенні умов припинення атак по енергетиці. У Генштабі ЗСУ відповіли.
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