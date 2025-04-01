Россия снова нарушила энергетическое перемирие — заявление Андрея Сибиги

Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские оккупанты утром, 1 апреля, снова нарушили договоренность об остановке ударов по энергообъектам. Враг атаковал энергетику в Херсоне.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом.

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Сибига напомнил, что после договоренностей в Эр-Риярде в Саудовской Аравии захватчики повредили энергетическую инфраструктуру в:

Херсоне;

Харькове;

Запорожье.

"Сегодня утром очередной российский удар повредил энергообъект в Херсоне, оставив без света 45 тысяч жителей", — рассказал министр.

Напомним, 29 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Украиной и Россией действует энергетическое перемирие.

А 26 марта россияне обвинили Украину в якобы нарушении условий прекращения атак по энергетике. В Генштабе ВСУ ответили.