Россия снова нарушила энергетическое перемирие — заявление Андрея Сибиги

РФ снова нарушила сделку об паузе ударов по энергетике, — МИД
Российские оккупанты утром, 1 апреля, снова нарушили договоренность об остановке ударов по энергообъектам. Враг атаковал энергетику в Херсоне.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом.
Удар по энергетике
Сибига напомнил, что после договоренностей в Эр-Риярде в Саудовской Аравии захватчики повредили энергетическую инфраструктуру в:
- Херсоне;
- Харькове;
- Запорожье.
"Сегодня утром очередной российский удар повредил энергообъект в Херсоне, оставив без света 45 тысяч жителей", — рассказал министр.
Напомним, 29 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Украиной и Россией действует энергетическое перемирие.
А 26 марта россияне обвинили Украину в якобы нарушении условий прекращения атак по энергетике. В Генштабе ВСУ ответили.
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