Правительство Украины утвердило дорожные карты для переговоров с ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: @Denys_Smyhal/Telegram

Украинское правительство одобрило важный пакет документов, необходимый для начала предвступительных переговоров с Европейским Союзом. Речь идет о дорожных картах в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как отметили в правительстве, эти документы полностью согласуются с международными обязательствами Украины, а также соответствуют стратегическим целям государства и действующим программным документам.

Кроме того, Кабинет Министров одобрил официальную переговорную позицию по первому кластеру под названием "Основы процесса вступления в ЕС". Это один из шести тематических кластеров, по которым ведутся предвступительные переговоры.

"Делаем важные шаги к членству в Евросоюзе. Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы", — сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, в начале апреля глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что началась работа над открытием кластеров.

Несколько дней назад вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия выступает против евроинтеграции Украины.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже и угрожает подрывом евроинтеграции.