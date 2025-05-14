Правительство Украины утвердило дорожные карты для переговоров с ЕС

Вступление в ЕС — утвердили дорожные карты реформ для переговоров
Украинское правительство одобрило важный пакет документов, необходимый для начала предвступительных переговоров с Европейским Союзом. Речь идет о дорожных картах в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украина начинает работу над переговорным процессом по вступлению в ЕС
Как отметили в правительстве, эти документы полностью согласуются с международными обязательствами Украины, а также соответствуют стратегическим целям государства и действующим программным документам.
Кроме того, Кабинет Министров одобрил официальную переговорную позицию по первому кластеру под названием "Основы процесса вступления в ЕС". Это один из шести тематических кластеров, по которым ведутся предвступительные переговоры.
"Делаем важные шаги к членству в Евросоюзе. Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы", — сообщил Денис Шмыгаль.
Напомним, в начале апреля глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что началась работа над открытием кластеров.
Несколько дней назад вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия выступает против евроинтеграции Украины.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже и угрожает подрывом евроинтеграции.
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