Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вплив ветеранів на політику України буде неминучим — заява ГУР

Вплив ветеранів на політику України буде неминучим — заява ГУР

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 08:30
Українські ветерани стануть ключовим фактором політики після війни — Юсов
Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Українські ветерани неминуче стануть одним із ключових чинників майбутніх суспільно-політичних процесів в Україні, і цей вплив виходитиме далеко за межі виборчих кампаній.

Таку позицію озвучив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України", передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

В ГУР переконані, що в майбутньому політику в Україні вестимуть ветерани

За словами Юсова, через повномасштабну війну пройшли мільйони українців — не лише військовослужбовці, а й демобілізовані, поранені, родини захисників, волонтери та люди, які безпосередньо були залучені до оборони держави. 

"Тобто це і є суспільство. Неможливо уявити завтрашні суспільно-політичні процеси, і мова не лише про вибори, бо вибори — це один з їхніх елементів. Неможливо собі уявити розвиток громад, побудову серйозних незалежних стійких інституцій без участі людей, які готові були пожертвувати найсильнішим, що є, власним життям. І втратили на цій війні багато чого і рідних, і здоров'я. І безумовно це не частина суспільства, це і є суспільство", — висловився Юсов. 

Водночас він наголосив, що разом із великими можливостями цей процес несе й серйозні ризики. Частину таких ризиків, за словами Юсова, українське суспільство вже спостерігало після 2014 року, коли окремі політичні сили та групи намагалися використати ветеранський досвід і авторитет у власних інтересах.

"Той величезний, унікальний досвід, який отриманий на полі бою і під час виконання завдань, це базова необхідна річ для того, щоб мати моральне право говорити голосно про своє бачення майбутнього і впливати на суспільно-політичні процеси. Але цього буде замало, тому що необхідно вчитися багатьом іншим речам. Бюджетоутворенню, дипломатії, фінансовій грамотності, урбаністиці і багатьом іншим наукам і сферам, які необхідні під час розвитку сучасного суспільства, громади і держави", — пояснив речник ГУР Андрій Юсов.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський прокоментував, чи хоче він прощатися з посадою глави держави.

Тим часом нардеп застеріг від проведення виборів в Україні під час війни та назвав основні ризики. 

Окремо Андрій Юсов пояснив, чому розвал Росії неминучий та які фактори уже вказують на серйозну кризу в політиці. 

вибори Україна політики ГУР Андрій Юсов
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації