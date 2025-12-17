Українські ветерани стануть ключовим фактором політики після війни — Юсов

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Українські ветерани неминуче стануть одним із ключових чинників майбутніх суспільно-політичних процесів в Україні, і цей вплив виходитиме далеко за межі виборчих кампаній.

Таку позицію озвучив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України", передає Новини.LIVE.

За словами Юсова, через повномасштабну війну пройшли мільйони українців — не лише військовослужбовці, а й демобілізовані, поранені, родини захисників, волонтери та люди, які безпосередньо були залучені до оборони держави.

"Тобто це і є суспільство. Неможливо уявити завтрашні суспільно-політичні процеси, і мова не лише про вибори, бо вибори — це один з їхніх елементів. Неможливо собі уявити розвиток громад, побудову серйозних незалежних стійких інституцій без участі людей, які готові були пожертвувати найсильнішим, що є, власним життям. І втратили на цій війні багато чого і рідних, і здоров'я. І безумовно це не частина суспільства, це і є суспільство", — висловився Юсов.

Водночас він наголосив, що разом із великими можливостями цей процес несе й серйозні ризики. Частину таких ризиків, за словами Юсова, українське суспільство вже спостерігало після 2014 року, коли окремі політичні сили та групи намагалися використати ветеранський досвід і авторитет у власних інтересах.

"Той величезний, унікальний досвід, який отриманий на полі бою і під час виконання завдань, це базова необхідна річ для того, щоб мати моральне право говорити голосно про своє бачення майбутнього і впливати на суспільно-політичні процеси. Але цього буде замало, тому що необхідно вчитися багатьом іншим речам. Бюджетоутворенню, дипломатії, фінансовій грамотності, урбаністиці і багатьом іншим наукам і сферам, які необхідні під час розвитку сучасного суспільства, громади і держави", — пояснив речник ГУР Андрій Юсов.

