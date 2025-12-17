Украинские ветераны станут ключевым фактором политики после войны — Юсов

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Украинские ветераны неизбежно станут одним из ключевых факторов будущих общественно-политических процессов в Украине, и это влияние будет выходить далеко за пределы избирательных кампаний.

Такую позицию озвучил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины", передает Новини.LIVE.

По словам Юсова, через полномасштабную войну прошли миллионы украинцев — не только военнослужащие, но и демобилизованные, раненые, семьи защитников, волонтеры и люди, которые непосредственно были привлечены к обороне государства.

"То есть это и есть общество. Невозможно представить завтрашние общественно-политические процессы, и речь не только о выборах, потому что выборы — это один из их элементов. Невозможно себе представить развитие общин, построение серьезных независимых устойчивых институтов без участия людей, которые готовы были пожертвовать самым сильным, что есть, собственной жизнью. И потеряли на этой войне многое и родных, и здоровье. И безусловно это не часть общества, это и есть общество", — высказался Юсов.

В то же время он отметил, что вместе с большими возможностями этот процесс несет и серьезные риски. Часть таких рисков, по словам Юсова, украинское общество уже наблюдало после 2014 года, когда отдельные политические силы и группы пытались использовать ветеранский опыт и авторитет в собственных интересах.

"Тот огромный, уникальный опыт, который получен на поле боя и во время выполнения задач, это базовая необходимая вещь для того, чтобы иметь моральное право говорить громко о своем видении будущего и влиять на общественно-политические процессы. Но этого будет мало, потому что необходимо учиться многим другим вещам. Бюджетообразованию, дипломатии, финансовой грамотности, урбанистике и многим другим наукам и сферам, которые необходимы при развитии современного общества, общества и государства", — пояснил спикер ГУР Андрей Юсов.

