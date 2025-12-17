Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Влияние ветеранов на политику Украины неизбежно — заявление ГУР

Влияние ветеранов на политику Украины неизбежно — заявление ГУР

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 08:30
Украинские ветераны станут ключевым фактором политики после войны — Юсов
Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Украинские ветераны неизбежно станут одним из ключевых факторов будущих общественно-политических процессов в Украине, и это влияние будет выходить далеко за пределы избирательных кампаний.

Такую позицию озвучил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В ГУР убеждены, что в будущем политику в Украине будут вести ветераны

По словам Юсова, через полномасштабную войну прошли миллионы украинцев — не только военнослужащие, но и демобилизованные, раненые, семьи защитников, волонтеры и люди, которые непосредственно были привлечены к обороне государства.

"То есть это и есть общество. Невозможно представить завтрашние общественно-политические процессы, и речь не только о выборах, потому что выборы — это один из их элементов. Невозможно себе представить развитие общин, построение серьезных независимых устойчивых институтов без участия людей, которые готовы были пожертвовать самым сильным, что есть, собственной жизнью. И потеряли на этой войне многое и родных, и здоровье. И безусловно это не часть общества, это и есть общество", — высказался Юсов.

В то же время он отметил, что вместе с большими возможностями этот процесс несет и серьезные риски. Часть таких рисков, по словам Юсова, украинское общество уже наблюдало после 2014 года, когда отдельные политические силы и группы пытались использовать ветеранский опыт и авторитет в собственных интересах.

"Тот огромный, уникальный опыт, который получен на поле боя и во время выполнения задач, это базовая необходимая вещь для того, чтобы иметь моральное право говорить громко о своем видении будущего и влиять на общественно-политические процессы. Но этого будет мало, потому что необходимо учиться многим другим вещам. Бюджетообразованию, дипломатии, финансовой грамотности, урбанистике и многим другим наукам и сферам, которые необходимы при развитии современного общества, общества и государства", — пояснил спикер ГУР Андрей Юсов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский прокомментировал, хочет ли он прощаться с должностью главы государства.

Между тем нардеп предостерег от проведения выборов в Украине во время войны и назвал основные риски.

Отдельно Андрей Юсов объяснил, почему развал России неизбежен и какие факторы уже указывают на серьезный кризис в политике.

выборы Украина политики ГУР Андрей Юсов
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации