Юсов заявив, що розпад Росії можливий — деталі

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що не потрібно виключати сценарій розпаду Російської Федерації. Такий хід подій цілком логічний, з огляду на внутрішні проблеми Росії.

Про це Андрій Юсов сказав під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України" 16 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Чи можливий розпад Росії

Юсов сказав, що не можна виключати сценарій розпаду Росії і він має розглядатися серед усіх можливих. За його словами, такий розвиток подій цілком логічний, зважаючи на проблеми РФ всередині країни. Також речник ГУР вважає, що весь вільний світ, зокрема Україна, повинні працювати над тим, щоб це стало реальністю.

Попри це Андрій Юсов наголосив, що Україна не може будувати свою стратегію, виходячи лише з припущення, що найближчим часом РФ зникне. Він додав, що і через 5-15 років поруч може залишитися агресивна імперія, яка ігнорує міжнародне право.

"Тому інтелектуали і практики мають продовжувати й будуть продовжувати роботу, що стосується і ознайомлення світу з тим, що Росія — це не якийсь один суб'єкт-організм. Це велика кількість поневолених народів і територій зі своїми історіями, своїми мовами, своїми традиціями і звичаями. Але разом з тим ми повинні відштовхуватися від того, що ця загроза найближчим часом буде залишатися", — підсумував речник української розвідки.

