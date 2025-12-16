Відео
Головна Новини дня Розпад Росії цілком реальний — що кажуть в ГУР про ситуацію в РФ

Розпад Росії цілком реальний — що кажуть в ГУР про ситуацію в РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 19:08
Юсов заявив, що розпад Росії можливий — деталі
Речник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що не потрібно виключати сценарій розпаду Російської Федерації. Такий хід подій цілком логічний, з огляду на внутрішні проблеми Росії.

Про це Андрій Юсов сказав під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України" 16 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE

Чи можливий розпад Росії

Юсов сказав, що не можна виключати сценарій розпаду Росії і він має розглядатися серед усіх можливих. За його словами, такий розвиток подій цілком логічний, зважаючи на проблеми РФ всередині країни. Також речник ГУР вважає, що весь вільний світ, зокрема Україна, повинні працювати над тим, щоб це стало реальністю. 

Попри це Андрій Юсов наголосив, що Україна не може будувати свою стратегію, виходячи лише з припущення, що найближчим часом РФ зникне. Він додав, що і через 5-15 років поруч може залишитися агресивна імперія, яка ігнорує міжнародне право. 

"Тому інтелектуали і практики мають продовжувати й будуть продовжувати роботу, що стосується і ознайомлення світу з тим, що Росія — це не якийсь один суб'єкт-організм. Це велика кількість поневолених народів і територій зі своїми історіями, своїми мовами, своїми традиціями і звичаями. Але разом з тим ми повинні відштовхуватися від того, що ця загроза найближчим часом буде залишатися", — підсумував речник української розвідки.

Нагадаємо, раніше Юсов заявив, що точність українських ударів по Криму зросли. Він назвав головні цілі на півострові для ураження.  

Також речник ГУР відповіли, чи буде обмін полоненими до Різдва. За його словами, робота над цим не зупинялась.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
