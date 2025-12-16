Видео
Главная Новости дня Распад России вполне реален — что говорят в ГУР о ситуации в РФ

Распад России вполне реален — что говорят в ГУР о ситуации в РФ

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 19:08
Юсов заявил, что распад России возможен — детали
Спикер ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что не нужно исключать сценарий распада Российской Федерации. Такой ход событий вполне логичен, учитывая внутренние проблемы России.

Об этом Андрей Юсов сказал во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины" 16 декабря, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Возможен ли распад России

Юсов сказал, что нельзя исключать сценарий распада России и он должен рассматриваться среди всех возможных. По его словам, такое развитие событий вполне логично, учитывая проблемы РФ внутри страны. Также спикер ГУР считает, что весь свободный мир, в частности Украина, должны работать над тем, чтобы это стало реальностью.

Несмотря на это Андрей Юсов отметил, что Украина не может строить свою стратегию, исходя только из предположения, что в ближайшее время РФ исчезнет. Он добавил, что и через 5-15 лет рядом может остаться агрессивная империя, которая игнорирует международное право.

"Поэтому интеллектуалы и практики должны продолжать и будут продолжать работу, касающуюся и ознакомления мира с тем, что Россия — это не какой-то один субъект-организм. Это большое количество порабощенных народов и территорий со своими историями, своими языками, своими традициями и обычаями. Но вместе с тем мы должны отталкиваться от того, что эта угроза в ближайшее время будет оставаться", — подытожил спикер украинской разведки.

Напомним, ранее Юсов заявил, что точность украинских ударов по Крыму выросли. Он назвал главные цели на полуострове для поражения.

Также спикер ГУР ответил, будет ли обмен пленными до Рождества. По его словам, работа над этим не останавливалась.

Украина война в Украине ГУР Россия Андрей Юсов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
